Cristina D’Avena, il prestigioso riconoscimento che meritava | La regina dei cartoni é diventata orgoglio nazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Ad oggi si stima abbia venduto oltre 7 milioni di copie. Ma questo riconoscimento supera ogni successo ottenuto in carriera Bolognese, appena 58enne. Da decenni famosissima come cantante delle sigle dei cartoni animati di maggiore successo. Stiamo parlando di Cristina D’Avena, ovviamente. Che negli ultimi anni, pur senza mai diventare volgare, ha osato un po’ di più. Oggi riceve un riconoscimento incredibile, ma meritato per la sua lunga carriera e per averci fatto sognare con la sua voce. Cristina D’Avena (fonte web)Pensate infatti a un cartone di enorme successo tra gli anni ’80, ’90 e 2000 e, di sicuro, sentirete le sua voce. Impossibile fare un elenco, anche approssimativo delle iconiche sigle cantante da Cristina ... Leggi su topicnews (Di sabato 16 luglio 2022) Ad oggi si stima abbia venduto oltre 7 milioni di copie. Ma questosupera ogni successo ottenuto in carriera Bolognese, appena 58enne. Da decenni famosissima come cantante delle sigle deianimati di maggiore successo. Stiamo parlando di, ovviamente. Che negli ultimi anni, pur senza mai diventare volgare, ha osato un po’ di più. Oggi riceve unincredibile, ma meritato per la sua lunga carriera e per averci fatto sognare con la sua voce.(fonte web)Pensate infatti a un cartone di enorme successo tra gli anni ’80, ’90 e 2000 e, di sicuro, sentirete le sua voce. Impossibile fare un elenco, anche approssimativo delle iconiche sigle cantante da...

Pubblicità

eventiatmilano : #MaxPezzali e altri live di questi giorni: venerdì prossimo Cristina d’Avena e i Gem Boy saranno in concerto al Car… - lara93 : @ChiodiDonatella @giffonifilmfest Ma a un festival dedicato al cinema per bambini e ragazzi non era meglio invitare Cristina D'Avena! - BNedaris : Arisa e Cristina D' Avena secondo me sono certe come imitazioni di Rosalinda soprattutto come voce simile altre da… - fabvsnouis : il mio primo concerto a 7 anni è stato quello di cristina d'avena, mamma mia, che ricordi?? - RaulSan23815706 : RT @BarbyTifaInter: Cristina D'Avena. 59 anni ieri. -