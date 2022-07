Crisi governo, si allontana il Draghi bis. Oggi consiglio 5 Stelle (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – A due giorni dalle dimissioni di Mario Draghi, a quattro dal nuovo appuntamento del premier al Senato, si allontana l’ipotesi di un Draghi bis, con o senza il M5s, e la legislatura appare sempre più in bilico.Chi meglio conosce Draghi descrive la sua posizione sulle dimissioni come “inamovibile”. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd. Di certo non aiuterà lo spettacolo che va in scena in casa M5S, dove ci si interroga su un eventuale verifica di maggioranza e salgono le quotazioni del no a Draghi a prescindere. Ma al netto di tutto, per l’ex numero 1 della Bce non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è venuta a mancare quella ampia convergenza tra forze politiche così diverse tra loro ma chiamate ad intestarsi un governo di unità ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – A due giorni dalle dimissioni di Mario, a quattro dal nuovo appuntamento del premier al Senato, sil’ipotesi di unbis, con o senza il M5s, e la legislatura appare sempre più in bilico.Chi meglio conoscedescrive la sua posizione sulle dimissioni come “inamovibile”. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd. Di certo non aiuterà lo spettacolo che va in scena in casa M5S, dove ci si interroga su un eventuale verifica di maggioranza e salgono le quotazioni del no aa prescindere. Ma al netto di tutto, per l’ex numero 1 della Bce non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è venuta a mancare quella ampia convergenza tra forze politiche così diverse tra loro ma chiamate ad intestarsi undi unità ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - MazzaliVanna : RT @lucianocapone: Il M5S che avvia la crisi di governo - Annamaria4344 : RT @MPoltero: La crisi è costruita, da quando Putin ha attaccato l’Ucraina Conte ha alzato il tiro del dissenso contro il governo, poi con… -