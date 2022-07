Crisi governo, Salvini: “Non disposti a partecipare a teatrino” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla festa del partito a Lezzeno, in provincia di Como. “Noi non ci mettiamo a fare il teatrino con Conte, Letta, Di Maio e Renzi. La Lega in Parlamento voterà solo per il bene dell’Italia e degli italiani”, ha continuato Salvini, aggiungendo: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani”. “Noi siamo stati leali al governo Draghi, generosi e costruttivi per un anno e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamoaldi questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, intervenendo alla festa del partito a Lezzeno, in provincia di Como. “Noi non ci mettiamo a fare ilcon Conte, Letta, Di Maio e Renzi. La Lega in Parlamento voterà solo per il bene dell’Italia e degli italiani”, ha continuato, aggiungendo: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani”. “Noi siamo stati leali alDraghi, generosi e costruttivi per un anno e ...

