Crisi governo | Salvini convoca parlamentari Lega lunedì sera

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende Adnkronos, Matteo Salvini incontrerà lunedì sera, alle ore 20.30, tutti i parlamentari della Lega a Roma. Il segretario federale intende fare il punto con deputati e senatori all'inizio della settimana che sarà risolutiva per le sorti del governo Draghi, atteso in Parlamento mercoledì 20. Giornata intanto di telefonate e incontri per Salvini. Il leader della Lega ha fatto il punto con i dirigenti del partito e poi ha ascoltato di persona le ragioni dei rappresentanti di alcune categorie: industria, imprese, artigianato, agricoltura, sindacato, commercio, volontariato e terzo settore. Secondo Salvini, la Lega è impegnata per far uscire il Paese dallo stallo e offrire agli italiani ...

