Crisi governo, professioni sanitarie: “Serve unità, non si fermi ora lavoro rafforzamento Ssn” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per la sanità italiana non è il tempo di una Crisi di governo al buio. A nome delle donne e degli uomini delle professioni sanitarie e sociosanitarie rivolgiamo un accorato appello all’unità ed alla responsabilità al presidente Draghi, al ministro della Salute Speranza, a tutte le forze politiche e sociali, ad ogni singolo rappresentante delle istituzioni. Non è il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro il Covid-19”. E’ l’appello firmato dai rappresentanti delle principali professioni sanitarie. “Non è il tempo di fermare o rallentare lo sforzo straordinario per rendere più forte e moderno il nostro Servizio sanitario nazionale e per ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per la sanità italiana non è il tempo di unadial buio. A nome delle donne e degli uomini dellee sociorivolgiamo un accorato appello all’ed alla responsabilità al presidente Draghi, al ministro della Salute Speranza, a tutte le forze politiche e sociali, ad ogni singolo rappresentante delle istituzioni. Non è il tempo di lasciare solo chi, da oltre due anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea la battaglia, ancora in corso, contro il Covid-19”. E’ l’appello firmato dai rappresentanti delle principali. “Non è il tempo di fermare o rallentare lo sforzo straordinario per rendere più forte e moderno il nostro Servizio sanitario nazionale e per ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - AMarco1987 : Come le crisi di governo in Italia e Inghilterra influenzeranno la guerra in Ucraina - HuaweiP38 : RT @SashaColautti: La posizione di @usbsindacato in merito alla #crisidigoverno. Non ci uniamo agli orfani di #Draghi. #DraghiVatteneSUB… -