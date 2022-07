Crisi governo, oggi nuova riunione M5S. Lega-Fi liquidano i 5 Stelle (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte, inizialmente previsto per ieri sera, tornerà a riunirsi questa mattina alle 10?. Dietro la decisione, la volontà di coinvolgere tutti i membri dell'organismo pentastellato, visto che ieri sera ci sarebbero state delle assenze, compresa quella del capodeLegazione al governo, Stefano Patuanelli. Una linea intanto sarebbe emersa nel confronto tra il leader del M5S Giuseppe Conte e i tre ministri pentastellati, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà, Fabiana Dadone: confermare che, in caso Draghi dovesse chiedere un voto di fiducia alle Camera mercoledì, il M5S voterà a favore, perché sul dl aiuti l'Aventino era Legato a doppio filo alla norma sull'inceneritore a Roma. Sulla fiducia, il sostegno del Movimento deve esserci. La fiducia, ha esordito il ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte, inizialmente previsto per ieri sera, tornerà a riunirsi questa mattina alle 10?. Dietro la decisione, la volontà di coinvolgere tutti i membri dell'organismo pentastellato, visto che ieri sera ci sarebbero state delle assenze, compresa quella del capodezione al, Stefano Patuanelli. Una linea intanto sarebbe emersa nel confronto tra il leader del M5S Giuseppe Conte e i tre ministri pentastellati, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà, Fabiana Dadone: confermare che, in caso Draghi dovesse chiedere un voto di fiducia alle Camera mercoledì, il M5S voterà a favore, perché sul dl aiuti l'Aventino erato a doppio filo alla norma sull'inceneritore a Roma. Sulla fiducia, il sostegno del Movimento deve esserci. La fiducia, ha esordito il ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - livwithluv14 : RT @_lasilviaaa: Relazioni avute: zero. Crisi di governo vissute: una decina se non più. - ngiocoli : RT @l_angiolini: Sono in Svezia e mi chiedono se sia vero che #draghi venga mandato a casa (#dimissioni) Mi vergogno Grazie #Conte per l… -