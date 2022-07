Crisi governo: massima allerta nella Ue. Dure critiche di “Le Figaro”, in Italia qualcuno evoca la troika (Di sabato 16 luglio 2022) Alcuni commenti parrebbero evocare la prospettiva di una situazione Italiana simile a quella della Grecia che provocò, nel 2010, l'intervento della troika europea L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 luglio 2022) Alcuni commenti parrebberore la prospettiva di una situazionena simile a quella della Grecia che provocò, nel 2010, l'intervento dellaeuropea L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - maddavvvero : RT @HSkelsen: SkyTG24: il Cremlino respinge accuse di ingerenze nelle crisi di governo UK e Italia. Ecco, abbiamo la conferma che c'entra… - wonkadevi : RT @repubblica: Lo scrittore Lagioia: 'Crisi di governo incomprensibile. Prevale la pancia, mai la testa” [di Sara Scarafia] -