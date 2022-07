Crisi governo, le tappe in caso di scioglimento delle Camere: voto tra settembre e ottobre, il nuovo governo (al più presto) solo in autunno (Di sabato 16 luglio 2022) I tempi per l’indizione delle elezioni, l’insediamento delle nuove Camere e la nascita di un nuovo governo sono lunghi e rigidi, perché scanditi dalla Costituzione. Per questo, in caso di conferma delle dimissioni del presidente del Consiglio e di fine anticipata della legislatura, il nuovo esecutivo si insedierebbe in autunno inoltrato, tra fine ottobre e inizio novembre nella migliore delle ipotesi, cioè in piena sessione di bilancio. Un dato che pone il problema della presentazione della manovra, da depositare alle Camere entro il 15 ottobre. L’articolo 61 della Costituzione stabilisce che “le elezioni delle nuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) I tempi per l’indizioneelezioni, l’insediamentonuovee la nascita di unsono lunghi e rigidi, perché scanditi dalla Costituzione. Per questo, indi confermadimissioni del presidente del Consiglio e di fine anticipata della legislatura, ilesecutivo si insedierebbe ininoltrato, tra finee inizio novembre nella miglioreipotesi, cioè in piena sessione di bilancio. Un dato che pone il problema della presentazione della manovra, da depositare alleentro il 15. L’articolo 61 della Costituzione stabilisce che “le elezioninuove ...

