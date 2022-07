Crisi governo e fiducia, parlamentari M5S divisi in assemblea (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) - Crisi di governo in corso. Dopo le dimissioni di Mario Draghi e l'intervento in diretta Facebook del leader M5S Giuseppe Conte, questa sera i parlamentari Cinquestelle si dividono in assemblea congiunta sulle sorti dell'esecutivo, tra favorevoli e contrari alla fiducia. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, gli interventi nella riunione iniziata poco prima delle 20.30, terminata tre ore più tardi e che si riaggiornerà domattina. Voterà la fiducia al governo Draghi, indipendentemente da quel che deciderà il M5S, la deputata Maria Soave Alemanno. “Non mi posso rendere complice di chi per qualche punto percentuale manda all'aria il paese”, le parole che vengono riportate da alcuni presenti. “Chi guida il partito ha fatto una scelta incosciente non votando ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) -diin corso. Dopo le dimissioni di Mario Draghi e l'intervento in diretta Facebook del leader M5S Giuseppe Conte, questa sera iCinquestelle si dividono incongiunta sulle sorti dell'esecutivo, tra favorevoli e contrari alla. Questi, a quanto apprende l'Adnkronos, gli interventi nella riunione iniziata poco prima delle 20.30, terminata tre ore più tardi e che si riaggiornerà domattina. Voterà laalDraghi, indipendentemente da quel che deciderà il M5S, la deputata Maria Soave Alemanno. “Non mi posso rendere complice di chi per qualche punto percentuale manda all'aria il paese”, le parole che vengono riportate da alcuni presenti. “Chi guida il partito ha fatto una scelta incosciente non votando ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - IoSecondo : @MarioRodolfoAl8 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ??... la crisi di governo l'ha aperta il M5S! - AStropez : RT @Leonard1306___: Il peggior governo di sempre: - Discriminazioni e segregazioni tramite il greenpass. - Obbligo di inocularsi una terapi… -