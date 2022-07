Crisi governo Draghi, la diretta. Letta: M5s resti in partita. Stesera vertice 5Stelle Di Maio: se salta Draghi niente tetto al gas (Di sabato 16 luglio 2022) Le possibilità che Mario Draghi possa passare attraverso una verifica sono pressoché nulle. Perché chi ha parlato con lui nelle ultime ore lo descrive... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 luglio 2022) Le possibilità che Mariopossa passare attraverso una verifica sono pressoché nulle. Perché chi ha parlato con lui nelle ultime ore lo descrive...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - Poldoncino : RT @P_Rava: A chi obietta “i prossimi mesi non sarete più così contenti per la caduta del governo” vorrei ricordare che la grave crisi econ… - emanuelegiusep3 : RT @CottarelliCPI: Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cercato un… -