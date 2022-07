Crisi governo, Conte: “Rispetto per principi M5S o fuori da esecutivo” – Video (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo entrati in questo governo con delle richieste chiare: garantire la transizione ecologica, garantire le fasce più deboli. Chiediamo Rispetto per i nostri principi o noi non possiamo starci”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel Video postato su Facebook, sulle condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un esecutivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo entrati in questocon delle richieste chiare: garantire la transizione ecologica, garantire le fasce più deboli. Chiediamoper i nostrio noi non possiamo starci”. Così il leader del M5S Giuseppe, nelpostato su Facebook, sulle condizioni necessarie per una permanenza del Movimento in un. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - EmilianaCarifi : @Controcorrentv M5S toglie fiducia Draghi xché ha rifiutato sue proposte su salario minimo caro bollette transizion… - EmilianaCarifi : @Controcorrentv M5S toglie fiducia Draghi xché ha rifiutato sue proposte su salario minimo caro bollette transizion… -