Crisi governo | asse Salvini-Berlusconi per strategia comune

(Adnkronos) – Il centrodestra di governo affronterà con una strategia comune la Crisi del governo Draghi dopo le dimissioni del premier. E' quanto sarebbe emerso dalla telefonata di oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione politica dopo lo strappo dei 'contiani'. Si rinnova, dunque, l'asse Lega-Fi, tant'è che fonti leghiste assicurano che i due leader confermano la piena sintonia. In questi giorni di grande tensione politica il segretario del Carroccio e l'ex premier si stanno sentendo anche più volte. Ancora nulla è stato deciso ma la prossima settimana, forse lunedì mattina, il Cav e il numero uno di via Bellerio potrebbero vedersi a Villa La Certosa, il buen retiro sardo dell' ex premier.

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - GiorgioBassi9 : RT @repubblica: La crisi di governo su Twitter, Conte paga il prezzo dello strappo: il 74% dei post su di lui sono negativi - Frusino : RT @PaoloBorg: I russi si sono scatenati su Draghi Difficile pensare che non ci sia la loro..manina nella crisi di governo -