Crisi di governo, Renzi: «O Draghi fa il bis alle sue condizioni o si va a votare» – Il video

Matteo Renzi, a ruota libera all'assemblea di Italia Viva in corso a Roma, non le manda a dire al Movimento 5 stelle e al loro leader, Giuseppe Conte, su cui si era già espresso nella prima mattinata di oggi, 16 luglio. «Italia Viva non si rassegna alla catastrofe voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle. A Draghi diciamo di andare avanti, e fino a mercoledì diremo con forza "Draghi bis"», ha esordito il presidente di Iv, sottolineando che bisogna scegliere se essere «populisti beceri e cialtroni come quelli che vogliono fare cadere il governo» o «studiare di più» e occuparsi dei problemi dell'Italia. «Nel momento in cui queste condizioni non si verificassero saremo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del Paese, che non può essere ...

