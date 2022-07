Crisi di governo, puntare sul Draghi bis o andare al voto: il bivio di Lega e Forza Italia. E Berlusconi dialoga col Pd (tramite Letta) (Di sabato 16 luglio 2022) Forza Italia e Lega sono a un bivio. Spingere per andare avanti con il governo Draghi, preferibilmente senza 5 Stelle, oppure virare decisi in direzione delle elezioni? E’ un bel dilemma, per questo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si stanno tenendo aperte tutte le porte, fino a mercoledì. Il comunicato congiunto in cui hanno fatto sapere che “il centrodestra di governo chiede chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul M5S in questa fase così drammatica” per poi aggiungere che si ascolterà Draghi e si “continuerà a difendere gli interessi degli Italiani con serietà e coerenza”, pur senza il timore del voto, è stato letto come un segnale di disponibilità, un pizzino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)sono a un. Spingere peravanti con il, preferibilmente senza 5 Stelle, oppure virare decisi in direzione delle elezioni? E’ un bel dilemma, per questo Silvioe Matteo Salvini si stanno tenendo aperte tutte le porte, fino a mercoledì. Il comunicato congiunto in cui hanno fatto sapere che “il centrodestra dichiede chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul M5S in questa fase così drammatica” per poi aggiungere che si ascolteràe si “continuerà a difendere gli interessi deglini con serietà e coerenza”, pur senza il timore del, è stato letto come un segnale di disponibilità, un pizzino ...

