Crisi di governo, obiettivo svuotare i 5 Stelle: verso scissione bis dei grillini (Di sabato 16 luglio 2022) Nel Movimento avanza la linea governista: la giornata ora per ora Roma, 16 luglio 2022 - Il secondo giorno di questa "drole de Crisi" va in porto, e paiono sempre più evidenti i contorni dell'... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Nel Movimento avanza la linea governista: la giornata ora per ora Roma, 16 luglio 2022 - Il secondo giorno di questa "drole de" va in porto, e paiono sempre più evidenti i contorni dell'...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - dalpo : RT @HSkelsen: In tutto questo caos della crisi di governo bisogna ricordare che il 7 luglio il CdM ha approvato il Ddl su ingresso Finlandi… - ann_sterne : RT @DarioNardella: Qui la lettera completa con i nomi di tutti i primi firmatari ???? -