Crisi di Governo, l’ultimatum di Conte: “Risposte chiare o il M5S è fuori dall’esecutivo” – VIDEO (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – Sul dl Aiuti, “il nostro non era un ‘no’ alla fiducia, ma la reazione alle umiliazioni subite”. Parola del leader M5S Giuseppe Conte, che in diretta dalla sede del Movimento parla della Crisi di Governo e delle dimissioni del premier Mario Draghi, al quale il M5S – spiega – ha chiesto “Risposte concrete” alle richieste “non pretestuose” avanzate dal suo partito. Che, sottolinea, ha “mandato giù di tutto”. “Senza Risposte chiare e senza la garanzia sulle condizioni di rispetto, M5s non potrà condividere una responsabilità diretta di Governo”, avverte quindi il leader pentastellato. “Quando al Senato abbiamo partecipato al voto, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un’astensione. ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – Sul dl Aiuti, “il nostro non era un ‘no’ alla fiducia, ma la reazione alle umiliazioni subite”. Parola del leader M5S Giuseppe, che in diretta dalla sede del Movimento parla delladie delle dimissioni del premier Mario Draghi, al quale il M5S – spiega – ha chiesto “concrete” alle richieste “non pretestuose” avanzate dal suo partito. Che, sottolinea, ha “mandato giù di tutto”. “Senzae senza la garanzia sulle condizioni di rispetto, M5s non potrà condividere una responsabilità diretta di”, avverte quindi il leader pentastellato. “Quando al Senato abbiamo partecipato al voto, abbiamo cercato di circoscrivere al minimo il significato politico. Non era una votazione contraria e quindi neppure un’astensione. ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - kriemhilden36 : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, Conte: “Il nostro non era un No alla fiducia per Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” ht… - andreagambino7 : RT @Geronim22285766: Crisi governo, Conte: 'Fuori da esecutivo senza chiarezza su nostri punti'. DIRETTA | Sky TG24. Conte ancora ce stai a… -