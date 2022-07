Crisi di governo, Letta: "Mercoledì M5S sostenga il rilancio dell'esecutivo Draghi" (Di sabato 16 luglio 2022) "Se noi oggi fermiamo il percorso del governo Draghi, da coloro che hanno dato più di 200 miliardi di euro sarà interpretato come la solita e drammatica inaffidabilità italiana. E noi ci porteremo dietro lo stigma di questa scelta". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al congresso nazionale del Partito socialista italiano a Roma. "Questa novità" del Pnrr "passa da noi italiani, non so se abbiamo compiuta contezza della responsabilità che abbiamo sulle spalle. Mi appello a tutte le forze politiche, soprattutto al Movimento 5 stelle". Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) "Se noi oggi fermiamo il percorso del, da coloro che hanno dato più di 200 miliardi di euro sarà interpretato come la solita e drammatica inaffidabilità italiana. E noi ci porteremo dietro lo stigma di questa scelta". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenendo al congresso nazionale del Partito socialista italiano a Roma. "Questa novità" del Pnrr "passa da noi italiani, non so se abbiamo compiuta contezzaa responsabilità che abbiamo sulle spalle. Mi appello a tutte le forze politiche, soprattutto al Movimento 5 stelle".

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - ValeryMell1 : RT @emmabonino: Non si capisce cosa vogliano i 5S. Magari dovrebbero prendere uno xanax. Bisogna lavorare per fare in modo che l’esperienza… - PSICamera : RT @PartSocialista: #CongressoPsi, @bobocraxi: la crisi del Governo #Draghi ha fatto emergere con chiarezza che ci sono delle forze politic… -