Crisi di governo, il sindaco Bucci: “La priorità per Genova? Mettere al sicuro progetti e opere pubbliche” (Di sabato 16 luglio 2022) Il primo cittadino, insieme a decine di colleghi, firma un appello a Draghi: resti. «Gli investimenti vanno seguiti passo passo. Spero non ci siano ripercussioni» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 16 luglio 2022) Il primo cittadino, insieme a decine di colleghi, firma un appello a Draghi: resti. «Gli investimenti vanno seguiti passo passo. Spero non ci siano ripercussioni»

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - dabos1973 : RT @EnricoLetta: Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le #riformeper… - ErmannoGravina : RT @erretti42: I quaquaraqua che pensano di rinnovare la fiducia a Draghi non hanno capito che Draghi non ha nessuna intenzione di restare,… -