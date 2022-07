Crisi di governo, Conte sul non voto: “Non era un no alla fiducia a Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” (Di sabato 16 luglio 2022) Letta: M5S resti in partita. Orlando: «Ogni ipotesi senza grillini non è percorribile». Forza Italia contraria. Di Maio: «Se salta Draghi niente tetto al gas» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 16 luglio 2022) Letta: M5S resti in partita. Orlando: «Ogni ipotesi senza grillini non è percorribile». Forza Italia contraria. Di Maio: «Se saltaniente tetto al gas»

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - annadelbello1 : RT @ErmannoKilgore: ?@GiuseppeConteIT? iscritti e elettori del #M5S,dopo che il sistema ha mostrato tutti i tentacoli in ogni istituzione d… - GiannaBrogioni : RT @mariamacina: La crisi politica congela e mette un'ipoteca sugli interventi più urgenti del governo. Inflazione, salari, energia, fisco.… -