Crisi di governo, accusare il M5s di aver terremotato il paese è teatro dell'assurdo (Di sabato 16 luglio 2022) di Giuliano Checchi E' veramente pazzesco. Una volta, in un caso simile, il panorama politico si sarebbe limitato a commentare sobriamente, più o meno così: "Ognuno si assumerà la responsabilità delle sue scelte." Oggi, è tutto uno strepitare e accusare di "irresponsabilità", Giuseppe Conte e il M5s. E allora vediamo di cosa dovrebbero essere "irresponsabili", Conte e il M5s. Di aver portato al governo delle istanze precise e concrete, nell'interesse dei cittadini, mentre il resto del panorama era troppo preso dalle strategie di poltrone & potere? Di aver posto un problema di cui anche il Capo dello Stato avrebbe dovuto interessarsi – e cioè: che cosa c'entra con il Decreto Aiuti, una norma che conferisce pieni poteri al sindaco di Roma per la realizzazione di un inceneritore che costerà circa 700 milioni?

