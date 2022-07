Crisi del gas, ora l’Italia punta sulle riserve dell’Algeria (Di sabato 16 luglio 2022) Nonostante la vita del governo Draghi sia appesa ad un filo, l’esecutivo è alla continua ricerca di nuove partnership per sopperire la mancanza di gas russo. Dopo il taglio progressivo delle forniture di Gazprom all’Ue, ecco che l’Algeria pare essere diventata l’alleato strategico d’eccellenza per Roma. Dall’inizio dell’anno, Algeri ha già fornito quasi 14 miliardi di metri cubi di metano al nostro Paese e la situazione non pare concludersi qua. Lo Stato africano, infatti, ha già annunciato la consegna di almeno sei miliardi di metri cubi di gas in più all’Italia. Ciò ha comportato un totale affidamento ad Algeri, la quale ha visto aumentare il proprio export di gas verso Roma per la percentuale di oltre 113 per cento. La decisione, come riportano i quotidiani locali, deriva dall’esito positivo dei colloqui del presidente africano, Abdelmajid Tebboune, con il Capo di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 luglio 2022) Nonostante la vita del governo Draghi sia appesa ad un filo, l’esecutivo è alla continua ricerca di nuove partnership per sopperire la mancanza di gas russo. Dopo il taglio progressivo delle forniture di Gazprom all’Ue, ecco che l’Algeria pare essere diventata l’alleato strategico d’eccellenza per Roma. Dall’inizio dell’anno, Algeri ha già fornito quasi 14 miliardi di metri cubi di metano al nostro Paese e la situazione non pare concludersi qua. Lo Stato africano, infatti, ha già annunciato la consegna di almeno sei miliardi di metri cubi di gas in più al. Ciò ha comportato un totale affidamento ad Algeri, la quale ha visto aumentare il proprio export di gas verso Roma per la percentuale di oltre 113 per cento. La decisione, come riportano i quotidiani locali, deriva dall’esito positivo dei colloqui del presidente africano, Abdelmajid Tebboune, con il Capo di ...

