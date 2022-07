Covid Toscana: 2 morti (età media 95,5 anni), oggi 16 luglio, 4.713 nuovi contagi (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 10.267 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.236 a Firenze, 844 a Prato, 929 a Pistoia, 663 a Massa Carrara, 960 a Lucca, 1.147 a Pisa, 755 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 141 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 10.267 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.236 a Firenze, 844 a Prato, 929 a Pistoia, 663 a Massa Carrara, 960 a Lucca, 1.147 a Pisa, 755 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 141 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

