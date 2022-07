Covid: reinfezioni sfiorano il 12% nell'ultima settimana (Di sabato 16 luglio 2022) nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi di Covid segnalati risulta pari a 11,7%, in aumento rispetto alla settimana precedente (10,8%). L'analisi del rischio di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022)la percentuale disul totale dei casi disegnalati risulta pari a 11,7%, in aumento rispetto allaprecedente (10,8%). L'analisi del rischio di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nell'ultima settimana è salita la percentuale di reinfezioni da Covid arrivata all'11,7%. Lo evidenzia il report de… - WRicciardi : non si puo’ scaricare sul personale sanitario, esausto e mal pagato, il carico derivante da scelte che non hanno ev… - Adnkronos : In Italia cresce il tasso di reinfezioni covid, secondo l’ultimo report Iss. Ecco quanto rischia chi non è vaccinat… - fisco24_info : Vaccino Covid, Iss: efficacia booster 86% contro casi gravi, 50% su contagi: (Adnkronos) - Salgono reinfezioni, 11,… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Nell'ultima settimana è salita la percentuale di reinfezioni da Covid arrivata all'11,7%. Lo evi… -