Covid, reinfezioni quasi al 12% nell'ultima settimana. Dose booster di vaccino efficace all'86% contro la malattia grave. I dati dell'Iss (Di sabato 16 luglio 2022) Sempre più persone si re-infettano, risultando così nuovamente positive al Covid nonostante lo abbiano già avuto. Lo evidenzia l'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità. nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari all'11,7%, in aumento rispetto alla settimana precedente (10,8%). L'analisi del rischio di reinfezione, iniziata dal 6 dicembre 2021 (data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia un aumento del rischio di reinfezione che colpisce più i soggetti con prima diagnosi da oltre 210 giorni. In totale, dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022, sono stati segnalati 738.757 casi di reinfezione, pari a 4.9% del totale dei casi notificati. Il report Iss pone anche l'accento sull'efficacia ...

