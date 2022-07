Covid, per giudice nesso vaccino-trombocitemia: 16enne sarà risarcito (Di sabato 16 luglio 2022) Il nesso causale rea il vaccino e la è stato confermato dal Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, secondo il quale il ragazzo ha riportato "menomazione permanente dell'integrità psicofisica" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Il nesso causale rea ile la è stato confermato dal Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, secondo il quale il ragazzo ha riportato "menomazione permanente dell'integrità psicofisica"

