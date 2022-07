(Di sabato 16 luglio 2022). Continua senza sosta l’opera di monitoraggio da parta delle Asl sul territorio, in considerazione soprattuto del recente innalzamento della curva deinonostante le temperature elevate, da sempre nemiche biologiche del virus. Siamo, dunque, in piena ondata estiva e pare che il picco si registrerà intorno alle fine del mese di luglio. Intanto, ecco il bollettino aggiornato per, sabato 16 luglio. Leggi anche: Il volo salvavita da Cagliari a Fiumicino: bimba 9 anni positiva ale in pericolo di vita I numeri dalle Asl sul territorio Ecco i numeri, nel dettaglio, direttamente dalle Asl sul territorio della Regione: Asl (Distretto)casiAsl Roma 1 1.451 3 Asl Roma 2 2.030 1 Asl Roma 3 1.139 0 Asl Roma 4 497 0 Asl ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 9.083 contagi e 7 morti. A Roma 4.620 casi - - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 9.083 nuovi contagi e 7 decessi: rapporto al 22,6% -

Sky Tg24

In attesa del bollettino con i dati nazionalidi, ecco i primi dati dalle regioni., il bollettino Italia di, 16 luglio Le regioni/Veneto Toscana Lazio Puglia Marche, il ...nel Lazio su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi ( - 1), 1.014 i ricoverati (+17)... Covid, le news. Report Iss: efficacia booster 86% contro casi gravi, 50% su contagi. LIVE Il Codacons: per il dipartimento militare di Medicina Legale il giovane ha riportato "menomazione permanente dell'integrità psicofisica" ...Non accenna a diminuire il numero dei contagi in 24 ore in Calabria a fronte di un numero stabile di tamponi processati. In lieve calo i pazienti in rianimazione ...