Covid oggi Italia, 89.830 contagi e 111 morti: bollettino 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111 morti. 398.338 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,5%. In aumento il numero delle terapie intensive +10 rispetto a ieri, mentre sono 71 in più i ricoveri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 9.083 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.620.

