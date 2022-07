Covid oggi in Italia | le reinfezioni salgono all' 11 | 7% Il bollettino in diretta

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - _collenews : COVID: OGGI IN TOSCANA 4.713 NUOVI CASI POSITIVI I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto a ieri. I guariti cresco… - Latina_Oggi : Covid Latina, 1104 casi positivi ma anche un morto e 6 ricoveri Ecco lo scenario nelle ultime 24 ore: sembrano cala… -

Sky Tg24

In attesa del bollettino con i dati nazionalidi, ecco i primi dati dalle regioni., il bollettino Italia di, 16 luglio Le regioni/Veneto Toscana Lazio Puglia Marche, il ...nel Lazio su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi ( - 1), 1.014 i ricoverati (+17)... Covid, le news. Report Iss: efficacia booster 86% contro casi gravi, 50% su contagi. LIVE Così il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini. Per far fronte al numero crescente di pazienti Covid - "nessuno si aspettava l'ondata estiva" -, l'azienda sanitaria ha ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...