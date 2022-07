Covid oggi in Italia, il bollettino del 16 luglio: 89.830 positivi e 111 morti (Di sabato 16 luglio 2022) Variante Centaurus: perché si chiama così e i dubbi dell'Oms Roma, 16 luglio 2022 - Sono 89.830 i nuovi positivi al Covid di oggi e 111 i morti. Ancora in calo, dunque e in linea con l'andamento dei ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Variante Centaurus: perché si chiama così e i dubbi dell'Oms Roma, 162022 - Sono 89.830 i nuovialdie 111 i. Ancora in calo, dunque e in linea con l'andamento dei ...

