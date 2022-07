Covid oggi Germania, verso ritorno mascherine al chiuso (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo tedesco pensa di reintrodurre in Germania l’uso delle mascherine negli spazi al chiuso per prevenire le infezioni da coronavirus durante l’autunno e l’inverno. Lo ha confermato il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, definendo la misura molto probabile. “L’efficacia delle mascherine per le persone negli spazi chiusi è indiscutibile – ha detto il ministro al gruppo Funke – Per questo motivo, farà sicuramente parte del nostro piano una qualche forma di uso obbligatorio della mascherina”. Da parte sua, il ministro della Salute, Karl Lauterbach, che sta parlando con Buschmann delle nuove norme che saranno contenute nella Legge sulla protezione dalle infezioni (in scadenza il 23 settembre), si è detto in linea di principio favorevole al ritorno delle ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo tedesco pensa di reintrodurre inl’uso dellenegli spazi alper prevenire le infezioni da coronavirus durante l’autunno e l’inverno. Lo ha confermato il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, definendo la misura molto probabile. “L’efficacia delleper le persone negli spazi chiusi è indiscutibile – ha detto il ministro al gruppo Funke – Per questo motivo, farà sicuramente parte del nostro piano una qualche forma di uso obbligatorio della mascherina”. Da parte sua, il ministro della Salute, Karl Lauterbach, che sta parlando con Buschmann delle nuove norme che saranno contenute nella Legge sulla protezione dalle infezioni (in scadenza il 23 settembre), si è detto in linea di principio favorevole aldelle ...

