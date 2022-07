Covid oggi Calabria, 2.653 contagi e 4 morti: bollettino 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.653 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 9.055 i tamponi effettuati, +1.377 guariti, 2.733 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +1.272 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 319) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.653 i nuovidainsecondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 4. 9.055 i tamponi effettuati, +1.377 guariti, 2.733 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra +1.272 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 319) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Adnkronos : #Covid, Bassetti: 'Caldo non ferma virus, oggi più contagioso del 2020'. - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, Bassetti: 'Caldo non ferma virus, oggi più contagioso del 2020'. - OSpeleologo : RT @carmelodipaola: I miei vicini di casa, 80enni, ipocondriaci, convocati per la quarta dose si fanno vaccinare. Oggi entrambi positivi al… -