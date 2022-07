Covid Liguria, i dati del 16 luglio: 2349 nuovi positivi e 5 decessi - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 16 luglio 2022) Covid Liguria, i dati del 16 luglio 2022 La I nuovi positivi al Coronavirus sono 2349 su un totale di 10468 tamponi analizzati (1325 tamponi molecolari e 9143 tamponi rapidi). Il tasso di positività è ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 luglio 2022), idel 162022 La Ial Coronavirus sonosu un totale di 10468 tamponi analizzati (1325 tamponi molecolari e 9143 tamponi rapidi). Il tasso dità è ...

Pubblicità

JaumeNollaiMart : RT @rep_genova: Covid, in Liguria 17 pazienti in più e cinque morti [aggiornamento delle 18:13] - rep_genova : Covid, in Liguria 17 pazienti in più e cinque morti [aggiornamento delle 18:13] - AngeloArecco : RT @ansa_liguria: Covid: in Liguria 17 pazienti in più e cinque morti - ansa_liguria : Covid: in Liguria 17 pazienti in più e cinque morti - Marcel_Bel89 : Covid: in Liguria 17 pazienti in più e cinque morti -