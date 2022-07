Covid Italia, picco vicino. “Isolamento positivi non cambia” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Verso il picco dei contagi Covid in Italia. Negli ultimi giorni c’è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso di positività del 24,6%. In discesa l’indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. Sull’Isolamento delle persone positive al Covid 19 “restano le regole vigenti”. REZZA – “Anche questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, anche se a un ritmo un po’ ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Verso ildei contagiin. Negli ultimi giorni c’è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso dità del 24,6%. In discesa l’indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. In salita anche l’occupazione delle terapie intensive (al 3,9%) e i ricoveri (al 15,8%). 8 tra regioni e province a rischio alto, 13 moderato e nessuna basso. Sull’delle persone positive al19 “restano le regole vigenti”. REZZA – “Anche questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza dei casi dinel nostro Paese, anche se a un ritmo un po’ ...

