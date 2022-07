Covid Italia, 89.830 contagi e 111 morti: bollettino 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111 morti. 398.338 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,5%. In aumento il numero delle terapie intensive +10 rispetto a ieri, mentre sono 71 in più i ricoveri. Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 11.928 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 30 morti. 54.634 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,8%. ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.830 i nuovida Coronavirus inoggi, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111. 398.338 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,5%. In aumento il numero delle terapie intensive +10 rispetto a ieri, mentre sono 71 in più i ricoveri. Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 11.928 i nuovidain Lombardia secondo ildi oggi, 16. Si registrano inoltre altri 30. 54.634 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,8%. ...

