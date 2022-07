Covid | in Lombardia 30 decessi e quasi 12mila contagi | oltre mille a Bergamo

(Di sabato 16 luglio 2022) A fronte di 54.634 tamponi effettuati sono 11.928 i nuovi casi di persone positive alin, per un tasso di positività del 21,8% in calo rispetto a ieri (24,3%). Crescono le persone ricoverate nei reparti ordinari (+24, 1506) mentre calano quelle in terapia intensiva (-2, 42). Sono 30 le persone morte per ilper un totale di 41.103dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province Milano è la più colpita con 3.647 nuovi casi, segue Brescia con 1.429,con 1.186, Varese con 1.118, Monza e Brianza con 989, Pavia con 720, Como con 665, Mantova con 550, Cremona con 458, Lecco con 365, Lodi con 291 e Sondrio con 170 nuovi casi.

