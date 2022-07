Covid | il bollettino di sabato 16 luglio | oggi 89 830 nuovi contagi e 111 morti

PubblicitĂ

RobertoBurioni : Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, il bollettino: 9.083 casi. Tasso di positività al 22,6% - telodogratis : Covid oggi Emilia, 7.158 contagi e 2 morti: bollettino 16 luglio - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (16 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - ilmessaggeroit : Covid, il bollettino di oggi 16 luglio: 89.830 nuovi casi e 111 morti, tasso di positività al 22,5% -

Sky Tg24

Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nelquotidiano. Loading... Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie ..., ildi oggi sabato 16 luglio 2022. In Italia ci sono 89.830 nuovi casi di coronavirus a fronte di 398.338 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 96.384 ... Covid, news. Bollettino: 89.830 nuovi casi e 111 morti. Tasso di positività al 22,6%. LIVE In discesa anche il tasso di positività , dal 24,7% al 22,6%. Aumentano, invece, le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+71) ...(Adnkronos) – Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...