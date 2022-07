Covid, giudice accerta nesso tra vaccino e trombocitemia: 16enne sarà risarcito (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Un ragazzo di 16 anni residente a Pisa riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione anti-Covid, dopo il definitivo accertamento della correlazione tra la somministrazione del vaccino e i gravi danni alla salute riportati dallo stesso”. La vicenda viene resa nota oggi dal Codacons – associazione che assiste legalmente il ragazzo – da sempre favorevole alla campagna vaccinale e ai vaccini ma che, al tempo stesso, ha da tempo avviato diverse iniziative legali affinché tutti i cittadini danneggiati dalle vaccinazioni possano ottenere gli indennizzi cui hanno diritto in base alle legge 210/92. Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, infatti, attraverso una relazione tecnica ha riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione e la trombocitemia autoimmune ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Un ragazzo di 16 anni residente a Pisa riceverà un risarcimento per i danni da vaccinazione anti-, dopo il definitivomento della correlazione tra la somministrazione dele i gravi danni alla salute riportati dallo stesso”. La vicenda viene resa nota oggi dal Codacons – associazione che assiste legalmente il ragazzo – da sempre favorevole alla campagna vaccinale e ai vaccini ma che, al tempo stesso, ha da tempo avviato diverse iniziative legali affinché tutti i cittadini danneggiati dalle vaccinazioni possano ottenere gli indennizzi cui hanno diritto in base alle legge 210/92. Il Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia, infatti, attraverso una relazione tecnica ha riconosciuto ilcausale tra la vaccinazione e laautoimmune ...

