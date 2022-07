Covid Giappone | record di oltre 110mila casi | mai così tanti

Pubblicità

Inè in atto una settima ondata di contagi da coronavirus, guidata soprattutto dalla sottovariante BA.5 di Omicron altamente trasmissibile. Il record precedente era di circa 104mila casi er ...Leggi anche, record di oltre 110mila casi: mai così tantiGb, stimati 3,5 milioni di contagi in una settimana Le restrizioni sono iniziate in settimana. A Lanzhou, capoluogo ...(Adnkronos) – Sono più di 110mila i casi di coronavirus registrati in Giappone nelle ultime 24 ore. Si tratta del più alto numero di contagi in un giorno da quando è scoppiata la pandemia, sottolinea ...Continua il rigido contenimento «zero Covid» in Cina - Il Giappone invece ha registrato il record assoluto di contagi: 107 mila in un giorno ...