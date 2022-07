Covid | bollettino del 15 luglio | 96 384 nuovi casi | 134 morti Tasso positività al 24 | 7%

(Di sabato 16 luglio 2022) Processati 391.008 tamponi. Salgono i ricoveri (+248) e le terapie intensive (+4). Monitoraggio: sono 8 le regioni a rischio alto, 13 quelle a rischio, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Ed è corsa ai richiami. File davanti agli hub vaccinali per la quarta dose. In autunno sì alla doppia dose di vaccino antie anti-influenza. Sarà possibile somministrarla nella stessa seduta. Speranza: "Contrario a fare uscire asintomatici. Se si è positivi bisogna stare a casa"

Lazio - Sono 8.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Oggi nel Lazio "su 4.396 tamponi molecolari ...Sono 96.384 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 134 i decessi. Con 391.008 tamponi processati, il tasso di positivita' si attesta al ...