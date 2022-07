Covid, 89.830 nuovi positivi, 111 vittime nelle ultime 24 ore (Di sabato 16 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 89.830 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia su un totale di 398.338 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid. Il tasso di positività che scende dal 24,7% al 22,6%. I decessi delle ultime 24 ore sono 111, per un totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 169.846. Cresce il numero delle terapie intensive che diventano 405 (dieci in più di ieri), mentre sono 71 in più i ricoveri ordinari, per un totale di 10.434.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 89.830 ial Coronavirus in Italia su un totale di 398.338 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Il tasso dità che scende dal 24,7% al 22,6%. I decessi delle24 ore sono 111, per un totale delleda inizio pandemia che sale a 169.846. Cresce il numero delle terapie intensive che diventano 405 (dieci in più di ieri), mentre sono 71 in più i ricoveri ordinari, per un totale di 10.434.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

