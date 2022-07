Corsera: nella videoriunione con Dybala, il Napoli ha offerto 6 milioni e puntato sul calore della città (Di sabato 16 luglio 2022) Il tormentone Dybala, ne scrive anche il Corriere della Sera: Non è un caso che proprio ieri, dopo l’arrivo del presidente dei partenopei nel ritiro di Dimaro, si sia svolta una videoriunione con Dybala e Jorge Antun, il procuratore dell’argentino, che attualmente si sta allenando nella casa di Torino. Il Napoli ha fatto leva su più aspetti, la centralità nel progetto di Spalletti, un contratto da 6 milioni, la partecipazione alla Champions, il calore che la città storicamente riserva ai suoi numeri dieci. Resta lo scoglio rappresentato dai diritti di immagine, noto ostacolo nelle trattative fra De Laurentiis e i neo-acquisti (per Dybala che ha 48 milioni di followers rappresentano una voce importante ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Il tormentone, ne scrive anche il CorriereSera: Non è un caso che proprio ieri, dopo l’arrivo del presidente dei partenopei nel ritiro di Dimaro, si sia svolta unacone Jorge Antun, il procuratore dell’argentino, che attualmente si sta allenandocasa di Torino. Ilha fatto leva su più aspetti, la centralità nel progetto di Spalletti, un contratto da 6, la partecipazione alla Champions, ilche lastoricamente riserva ai suoi numeri dieci. Resta lo scoglio rappresentato dai diritti di immagine, noto ostacolo nelle trattative fra De Laurentiis e i neo-acquisti (perche ha 48di followers rappresentano una voce importante ...

