Corriere dello Sport – dal Milan arriva Marco Nasti (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 15:53:07 arrivano conferme dal Corriere dello Sport: COSENZA – Adesso è ufficiale: Marco Nasti è un nuovo calciatore del Cosenza. L’attaccante di proprietà del Milan, protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Primavera rossonera, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. La nota del Cosenza “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni Sportive del calciatore Marco Nasti proveniente dall’AC Milan. Nato a Pavia il 17 settembre 2003. L’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. Nasti ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile del Milan e nell’ultima stagione ha disputato 41 ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 15:53:07no conferme dal: COSENZA – Adesso è ufficiale:è un nuovo calciatore del Cosenza. L’attaccante di proprietà del, protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Primavera rossonera, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. La nota del Cosenza “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioniive del calciatoreproveniente dall’AC. Nato a Pavia il 17 settembre 2003. L’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile dele nell’ultima stagione ha disputato 41 ...

