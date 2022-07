Coronavirus | 89 830 nuovi casi e 111 decessi Il tasso di positività è al 22 | 5% Superata quota 20 milioni di contagi da inizio pandemia

(Di sabato 16 luglio 2022) Sono 89.830 idio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 111 persone sono invece morte a seguito dell’infezione da. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Superati quindi i 20diin Italia da: da febbraio 2020 a oggi ci sono stati 20.076.863e 169.846. Rispetto a ieri cala ildi: con 398.338 tamponi processati in Italia, ilè oggi al 22,5%, contro il 24,6% della giornata di venerdì 15 luglio. Aumentano però le persone ricoverate: sono 10 in più i pazienti nelle terapie intensive (con 57 ingressi giornalieri) e 71 nei reparti ordinari. ...

