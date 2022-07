(Di sabato 16 luglio 2022)– Sabato, 23 luglio 2022, presso la Chiesa Madre di, alla presenza dell’arcivescovo Mons. Michele Pennisi, siràdiocesana per ladidi Dio, che era stata aperta nell’Arcidiocesi di Monreale il 24 luglio 2020. Nata il 12 marzo 1782, ladi Dio, al secoloAntonia, divenne monaca clarissa il 7 aprile 1804 nel monastero dell’Annunziata di. La sua vita è stata caratterizzata dall’amore per la preghiera e ...

Pubblicità

filodirettomonreale.it

... inizia e sicon un'esplosione, quella iniziale è meno nota al lettore e riguarda una famiglia contadina poverissima, che vive miseramente in una contrada di; per cercare di ......del latitante Giovanni Motisi e il responsabile ai rapporti col mandamento di, fino all'... eh, ne chiede uno e nove (1,9 milioni di euro, ndr ) ma io penso che a uno e sei si. Uno e ... Corleone, si chiude l'inchiesta per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Suor Maria Cira Destro - FiloDiretto