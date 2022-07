Congedo mestruale, passi avanti anche nel Regno Unito: previste ferie e lavoro flessibile (Di sabato 16 luglio 2022) Quando Megan Thompson si sente male durante le mestruazioni, può prendersi delle ferie. La 23enne può modificare il suo orario di servizio o lavorare in modo flessibile per far fronte ai crampi, all’emicrania e alla stanchezza. Ma se il dolore diventa troppo forte, la società finanziaria di cui è dipendente le permette di prendere un Congedo supplementare. “Mi chiedo perché le atre aziende non ce l’hanno” La società Hargreaves Lansdown di Bristol ha aggiornato la sua politica inerente a ciclo mestruale e menopausa per essere più inclusiva“È così piacevole poter dire alla mia manager ‘Ho le mestruazioni‘ e lei sa subito come aiutarmi”, racconta Megan alla Bbc. “E mi offrono persino le ferie, invece di essere io a doverle chiedere”. Megan, originaria di Cardiff, lavora per Hargreaves ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) Quando Megan Thompson si sente male durante le mestruazioni, può prendersi delle. La 23enne può modificare il suo orario di servizio o lavorare in modoper far fronte ai crampi, all’emicrania e alla stzza. Ma se il dolore diventa troppo forte, la società finanziaria di cui è dipendente le permette di prendere unsupplementare. “Mi chiedo perché le atre aziende non ce l’hanno” La società Hargreaves Lansdown di Bristol ha aggiornato la sua politica inerente a cicloe menopausa per essere più inclusiva“È così piacevole poter dire alla mia manager ‘Ho le mestruazioni‘ e lei sa subito come aiutarmi”, racconta Megan alla Bbc. “E mi offrono persino le, invece di essere io a doverle chiedere”. Megan, originaria di Cardiff, lavora per Hargreaves ...

