Confindustria, scenario molto incerto per l'Italia (Di sabato 16 luglio 2022) "scenario molto incerto per l'Italia, risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte", cioè "forze contrastanti". Lo rileva il Centro studi di Confindustria. "La dinamica del Pil Italiano e l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) "per l', risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte", cioè "forze contrastanti". Lo rileva il Centro studi di. "La dinamica del Pilno e l'...

Pubblicità

interrisnews : Il rapporto mensile 'Congiuntura Flash' di @Confindustria mostra come lo scenario in #Italia non sia dei migliori c… - TelevideoRai101 : Confindustria: incerto scenario Italia - fisco24_info : Confindustria, scenario molto incerto per l'Italia: Centro studi, rischi per Pil e inflazione troppo alta - Agenzia_Ansa : 'Scenario molto incerto per l'Italia, risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte', 'forze contrastanti… - CatelliRossella : I timori di Confindustria: 'Per l'Italia, scenario molto incerto' - Economia - ANSA -