Compagnia San Pio, 400 pasti al giorno serviti sul confine polacco: il racconto di Ciullo (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In media ogni giorno 400 pasti, ma con la possibilità di giungere fino ad 800 nelle giornate più intense. E' il bilancio di otto giorni di lavoro presso il confine polacco che la beneventana Compagnia San Pio ha portato avanti nell'ambito di una iniziativa solidale, espressa insieme ad altre associazioni umanitarie, a sostegno del popolo ucraino. La mensa a favore dei profughi fuggiti dal Paese dell'Est europeo, attaccato dai Russi, potrebbe riprendere tra qualche tempo: la volontà c'è per un impegno solidaristico e umanitario di non poco conto. Il progetto "border love mission in Polonia", appoggiato dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano e dai comuni di Benevento, Casalduni e Fragneto Monforte, dalla Coldiretti e dalla Gesesa, ...

