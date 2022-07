Come possiamo fare senza: un’estate senza di lei (Di sabato 16 luglio 2022) Davvero rischiamo di passare la nostra prima estate senza bevande gassate? Be’, da un punto di vista medico non sarebbe poi così male, e anche la nostra linea ne trarrebbe un certo vantaggio… Ma, ammettiamolo, forse non siamo del tutto pronti a rinunciare senza preavviso ai drink analcolici frizzanti e rinfrescanti. Il problema deriva dalla scarsità di risorse di anidride carbonica, che è l’ingrediente principale e indispensabile per la produzione di tante bevande analcoliche, di cui anche in Italia facciamo larghissimo uso, e dell’acqua frizzante. Che estate sarebbe senza bevande gasate? (Pixabay) – www.curiosauro.itun’estate senza… siamo davvero pronti? Cerchiamo di fare chiarezza. L’anidride carbonica manca davvero ... Leggi su curiosauro (Di sabato 16 luglio 2022) Davvero rischiamo di passare la nostra prima estatebevande gassate? Be’, da un punto di vista medico non sarebbe poi così male, e anche la nostra linea ne trarrebbe un certo vantaggio… Ma, ammettiamolo, forse non siamo del tutto pronti a rinunciarepreavviso ai drink analcolici frizzanti e rinfrescanti. Il problema deriva dalla scarsità di risorse di anidride carbonica, che è l’ingrediente principale e indispensabile per la produzione di tante bevande analcoliche, di cui anche in Italia facciamo larghissimo uso, e dell’acqua frizzante. Che estate sarebbebevande gasate? (Pixabay) – www.curiosauro.it… siamo davvero pronti? Cerchiamo dichiarezza. L’anidride carbonica manca davvero ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Attendiamo di leggere le motivazioni ma riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani.… - riotta : Il comandante della XLI Armata russa 'Non possiamo andarcene da #Ucraina come cani bastonati...' - ZanAlessandro : Pnrr, taglio del cuneo fiscale, salario minimo, la lotta per i diritti in Parlamento. Una #crisidigoverno ora blocc… - ClaudiaZol2 : RT @FCM7300133023: AIUTIAMO CHI AIUTA COME POSSIAMO, QUANDO POSSIAMO MA AIUTIAMO GRAZIE - withmingi_ : “i fiori sbocciano, sapete. Sento come se questo inverno fosse durato due anni e mezzo e finalmente noi possiamo ve… -