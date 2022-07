Com'è Malnazidos – Nella Valle della Morte, il nazi-zombie movie spagnolo su Netflix (Di sabato 16 luglio 2022) Presentato al Sitges - Festival internazionale del cinema fantastico, il film horror bellico ambientato durante la guerra civile spagnola che spopola Nella classifica dei film più visti di Netflix non è memorabile come pellicola sui morti viventi ma ha altri pregi. Leggi su wired (Di sabato 16 luglio 2022) Presentato al Sitges - Festival interonale del cinema fantastico, il film horror bellico ambientato durante la guerra civile spagnola che spopolaclassifica dei film più visti dinon è memorabile come pellicola sui morti viventi ma ha altri pregi.

Pubblicità

ManuelMartinF : RT @IlCineocchio: #Malnazidos – Nella valle della morte: la recensione del film di zombie di Caldera e De Toro (su #Netflix) - IlCineocchio : #Malnazidos – Nella valle della morte: la recensione del film di zombie di Caldera e De Toro (su #Netflix)… - AdoroilGenio : Che ci fa @NicoSavi in un film spagnolo sugli zombie??? #Malnazidos su #Netflix. - itrichi : #Malnazidos ???? ok tutto ma persino la mia vita dimmerda vale troppo per sprecare 100min vedendo questa puttanata co… - itrichi : quando sei innanzi ad un capolavoro dimenticato di Kubrick ?? #CineTrico #Malnazidos -