Come l'estetica del tennis sta influenzando il mondo streetwear (Di sabato 16 luglio 2022) I gesti bianchi di un tennis aristocratico e composto sopravvivono ancora tra i curatissimi prati di Wimbledon, in programma in queste settimane: la tradizione, le regole stringenti, le abitudini tramandate di anno in anno, di decennio in decennio. L’ultimo baluardo conservatore di uno sport che, in realtà, al giorno d’oggi riscrive quotidianamente la sua estetica, sperimentando ibridazioni tra il campo e il lifestyle in una maniera naturale e inarrivabile da parte di qualsiasi altra disciplina. Il tennis è stato uno dei primi sport a sconfinare nell’abbigliamento casual, con marchi stessi da sempre associati alla racchetta in grado di diventare veri e propri punti di riferimento del leisurewear maschile: questa capacità di accomunare vari codici stilistici è stata un punto di partenza imprescindibile per fondare una nuova ... Leggi su gqitalia (Di sabato 16 luglio 2022) I gesti bianchi di unaristocratico e composto sopravvivono ancora tra i curatissimi prati di Wimbledon, in programma in queste settimane: la tradizione, le regole stringenti, le abitudini tramandate di anno in anno, di decennio in decennio. L’ultimo baluardo conservatore di uno sport che, in realtà, al giorno d’oggi riscrive quotidianamente la sua, sperimentando ibridazioni tra il campo e il lifestyle in una maniera naturale e inarrivabile da parte di qualsiasi altra disciplina. Ilè stato uno dei primi sport a sconfinare nell’abbigliamento casual, con marchi stessi da sempre associati alla racchetta in grado di diventare veri e propri punti di riferimento del leisurewear maschile: questa capacità di accomunare vari codici stilistici è stata un punto di partenza imprescindibile per fondare una nuova ...

Pubblicità

clevermelon : come minimo mi aspetto un po up stare italiano dati che l'estetica vuole tutta ispirarsi alla bella estate italiana… - CasaideaStudio : Tende da sole: meglio chiare o scure? Come sceglierle ***** Quando ci si trova a dover scegliere una tenda da sol… - FabioEra3 : RT @Amos8125: D'altronde in Ucraina vanno a braccetto coi nazisti senza problemi, perchè appunto gli serve (o credono che gli serva, o serv… - xacieliz : @questressraga hai delle nuove voicelines, nuove idle e la skill burst sono leggermente diverse ma come danno riman… - Amos8125 : D'altronde in Ucraina vanno a braccetto coi nazisti senza problemi, perchè appunto gli serve (o credono che gli ser… -